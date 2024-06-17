"Мы знаем, что будем играть против сильных команд. Украина и Бельгия являются фаворитами на первые два места, но мы стремимся бросить им вызов и пройти в следующий раунд. Мы не хотим довольствоваться лишь квалификацией на Евро, хотя это была наша первоначальная цель.

Бельгия – Словакия: анонс матча Евро-2024

Команда в хорошей форме, все тренировались и полностью восстановились. У Бельгии очень мало слабых мест, есть игроки высочайшего уровня. Надо выложиться на полную, постараться добыть положительный результат. Мы знаем, что они фавориты матча.

Это правда, что Бельгия хороша в контратаках, но у нас есть свои сильные стороны – мы можем прессинговать высоко на поле, но нужно делать это качественно. Меня волнуют не только контратаки Бельгии, а все их качества", – цитирует Кальцону пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня Словакия сыграет против Бельгии (19:00), а Украина сойдется с Румынией (16:00). Поединок команд Реброва и Кальцоны запланирован на второй тур (21 июня).

Евро-2024: Украина как новая топ-сборная, обновленное поколение Бельгии и проблемные соседи Неньки – превью группы Е