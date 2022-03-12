Полузащитник Специи Виктор Коваленко обратился к жителям родного Херсона с просьбой сохранить украинскую идентичность, несмотря на все мерзкие методы оккупантов.

"Херсон! Российские оккупанты готовят референдум по созданию "херсонской народной республики". Не дайте им ни одного голоса.

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Выходите гулять с украинскими флагами и покажите врагу ваш украинский дух. Мы все единственная Украина. Херсон – это Украина", – написал Коваленко в своем Instagram.

Напомним, Херсон оказался в осаде оккупанта: российские войска переодеваются в гражданскую одежду и форму украинской полиции и создают для российской пропаганды картинку, что украинцы "хлебом-солью" встречают захватчика. Теперь оккупанты хотят провести референдум для создания псевдореспублики, хотя местные жители активно выходят на улицы с флагами Украины.

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