"Я не думаю, что кто-то будет обсуждать ракетостроение с ребятами из NASA, но они думают, что могут обсудить футбол с одним из лучших менеджеров этой игры.

Джеррард может заменить Моуринью в Тоттенхэме – фаворитом считается другой тренер

В этом красота футбола. Я к этому привык. Я ценю это. Поэтому для меня это нормально", – цитирует Моуринью сайт спонсора "шпор" AIA.

Напомним, португалец возглавил Тоттенхэм осенью 2019-го. После 29-ти туров АПЛ лондонцы расположились на 6-й ступеньке турнирной таблицы.

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