"Я не думаю, що хтось буде обговорювати ракетобудування з хлопцями з NASA, але вони думають, що можуть обговорити футбол з одним з найкращих менеджерів цієї гри.

Джеррард може замінити Моурінью в Тоттенхемі – фаворитом вважається інший тренер

У цьому вся краса футболу. Я до цього звик. Я ціную це. Тому для мене це нормально", – цитує Моурінью сайт спонсора "шпор" AIA.

Нагадаємо, португалець очолив Тоттенхем восени 2019-го. Після 29-ти турів АПЛ лондонці розташувались на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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