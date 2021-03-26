"Ви ж не будете обговорювати ракетобудування з NASA", – Моурінью стильно присоромив своїх критиків
20:46 - Читать на русском
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью "скромно" оцінив своє місце у сучасному футболі.
"Я не думаю, що хтось буде обговорювати ракетобудування з хлопцями з NASA, але вони думають, що можуть обговорити футбол з одним з найкращих менеджерів цієї гри.
Джеррард може замінити Моурінью в Тоттенхемі – фаворитом вважається інший тренер
У цьому вся краса футболу. Я до цього звик. Я ціную це. Тому для мене це нормально", – цитує Моурінью сайт спонсора "шпор" AIA.
Нагадаємо, португалець очолив Тоттенхем восени 2019-го. Після 29-ти турів АПЛ лондонці розташувались на 6-й сходинці турнірної таблиці.
"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter