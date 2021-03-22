Тоттенхэм не исключает, что с Жозе Моуринью придется расстаться после завершения сезона.

Руководство "шпор" подготовило список желаемых тренеров на случай увольнения португальца, информирует 90min.

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Фаворитом считается Брендан Роджерс, который уже не первый сезон удерживает Лестер на ведущих ролях в АПЛ. Другие кандидаты – Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг) и Стивен Джеррард (Рейнджерс). Они успешно работают со своими командами, однако босса Тоттенхэма Даниэла Леви беспокоит возраст специалистов – всего 33 и 40 лет соответственно.

Добавим, что Тоттенхэм позорно вылетел от Динамо Загреб на стадии 1/8 финала ЛЕ, а в АПЛ идет лишь шестым. Также подопечные Моуринью сыграют с Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги.

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