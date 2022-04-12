"Происходящее – немыслимо! Это меня сильно беспокоит не только потому, что я много лет провел в Украине, но и как человека, который категорически против любого вида насилия или жестокости. Я постоянно на связи с ребятами из Харькова, Киева, Винницы, Вышгорода, Одессы… Мои друзья разбросаны по всей Украине, и каждый из них так или иначе участвует в этой войне – кто-то в терробороне, кто-то на блокпостах, кто-то занимается волонтерством.

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Я волнуюсь за всех – за близких, семьи, простых людей. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслями об украинцах. Умоляю Бога, чтобы все были живы и здоровы. Желаю вам вернуться к нормальной жизни. Знайте, как бы ужасно это было сейчас, рано или поздно тучи рассеются и выйдет солнце и снова начнете улыбаться. Вы все равно выйдете победителями этой войны. Это сплотит и объединит и без того ваш храбрый народ.

Сейчас все мои мысли с украинским народом, с которым меня многое связывает! У меня дочь родилась в Украине, она тоже переживает за вашу страну, как и моя жена, искренне полюбившая Харьков", – цитирует Обрадовича FanDay.

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