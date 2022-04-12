"Все это время есть мысли о войне. Погибли люди, дети погибли. С каждым днем ​​россияне звереют. Вы видели, что они сделали в Краматорске, куда сбросили ракету на железнодорожный вокзал. Что поделаешь, мы имеем такого соседа. Нам нужно закончить с ним борьбу, потому что они нам жить не дадут.

Маркевич: Весь мир увидел суть русского человека – эту нечисть надо гнать из Украины

У меня в доме живут 20 человек, из них 8 детей. В основном это люди из Харькова. Кого-то я раньше знал, кого-то – нет. Все бегут от войны. Если бы вы знали, сколько сейчас беженцев на западе Украины.

Это мы еще не говорим о наших гражданах, выехавших в Европу. Хочется, чтобы война завершилась нашей победой, и люди могли попасть к себе домой", – цитирует Маркевича Sport Arena.

Россия напала на Украину: Леоненко отвечает на обвинения, Ракицкий присоединился к Шахтеру (LIVE)