"Те, що відбувається – немислимо! Це мене сильно турбує не лише тому, що я багато років провів в Україні, а й як людину, яка категорично проти будь-якого виду насильства чи жорстокості. Я постійно на зв'язку з хлопцями з Харкова, Києва, Вінниці, Вишгорода, Одеси. Мої друзі розкидані по всій Україні, і кожен із них так чи інакше бере участь у цій війні – хтось у теробороні, хтось на блокпостах, хтось займається волонтерством.

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Я хвилююся за всіх – за близьких, сім'ї, простих людей, зрештою. Я засинаю і прокидаюся з думками про українців. Благаю Бога, щоб усі були живі та здорові. Бажаю вам повернутись до нормального життя. Знайте, як би жахливо це було зараз, рано чи пізно хмари розсіються і вийде сонце, і знову почнете посміхатися. Ви однаково вийдете переможцями цієї війни. Це згуртує і об'єднає й без того ваш хоробрий народ.

Зараз усі мої думки з українським народом, з яким мене багато що пов'язує! У мене дочка народилася в Україні, вона теж переживає за вашу країну, як і моя дружина, яка щиро полюбила Харків", – цитує Обрадовіча FanDay.

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