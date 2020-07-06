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Лучи: Украинские эксперты только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций

20:19 - Читати українською
Лучи: Украинские эксперты только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций
Екатерина Монзуль / ФК Александрия

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи прокомментировал спорную ситуацию, в которой Екатерины Монзуль якобы не зафиксировала офсайд в моменте с назначенным пенальти в ворота Зари в матче против Александрии (2:2).

45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
 
Валерий Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерий Лучкевич
45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"Там нет офсайда – мяч находится перед игроками. Читайте правило № 11 о положении вне игры. Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов.

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Только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций", – заявил Лучи в комментарии изданию Football.ua.

Напомним, на момент назначения пенальти Заря вела в счете 2: 1. К слову, пресс-служба луганского клуба уже опубликовала на своем сайте обращение, в котором обвиняет украинских арбитров в предвзятом отношении к себе и намекнула, что ошибки судей отобрали у подопечных Скрипника десять очков.

Отметим, что в официальных правилах футбола, утвержденных международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), в 11 пункте о положении "вне игры" сказано, что офсайд фиксируется, когда любая часть головы, корпуса или ноги игрока находится ближе к линии ворот команды соперника, чем мяч и предпоследний игрок команды соперника. В данное определение не включаются руки.

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Теги
Заря - Александрия Александрия Александрия УАФ Комитет арбитров УАФ Лучано Лучи Заря Заря Екатерина Монзуль УПЛ
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