Главный тренер австрийцев Дитмар Кюбауэр и капитан команды Максимилиан Хофман поделились мыслями о будущей битве с луганчанами.

"Вы видели, что Шахтер обыграл Монако. Это показывает, что в Украине неплохой чемпионат. У Зари опытная защита и сильные футболисты в атаке.

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Команда, которую по уровню можно сравнить с пражской Спартой. Нам нужно провести очень хороший матч", – сказал Кюбауэр на предматчевой пресс-конференции.

Свою порцию комплиментов отвесил "мужикам" и капитан "зелено-белых" Максимилиан Хофман. "У Луганска качественные исполнители. Они всегда прекрасно выступают в Европе, поэтому впереди у нас сложнейшая игра. Нужно показать высокий уровень футбола. Мы надеемся на положительный результат в первом матче, ведь играем дома", – цитирует Хофмана официальный сайт Рапида.

Напомним, первая встреча Рапида и Зари в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы состоится уже сегодня, 19 августа. Стартовый свисток в Вене прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован на 26 августа.