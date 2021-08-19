"Ви бачили, що Шахтар обіграв Монако. Це показує, що в Україні непоганий чемпіонат. У Зорі досвідчений захист і сильні футболісти в атаці.

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Команда, яку за рівнем можна порівняти з празькою Спартою. Нам потрібно провести дуже хороший матч", – сказав Кюбауер на передматчевій прес-конференції.

Свою порцію компліментів відвісив "мужикам" і капітан "зелено-білих" Максіміліан Хофман. "У Луганська якісні виконавці. Вони завжди прекрасно виступають в Європі, тож попереду у нас надскладна гра. Потрібно показати високий рівень футболу. Ми сподіваємося на позитивний підсумок у першому матчі, адже граємо вдома", – цитує Хофмана офіційний сайт Рапіда.

Нагадаємо, перша зустріч Рапіда й Зорі у рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться вже сьогодні, 19 серпня. Стартовий свисток у Відні пролунає о 22:00. Матч-відповідь запланований на 26 серпня.