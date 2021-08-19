Два года назад бронзовые медали УПЛ гарантировали участие в групповом этапе ЛЕ, чем и воспользовалась Заря. Для луганчан было критически важно обойти раунд плей-офф квалификации, ведь им патологически не везло – команда постоянно попадала на сильных соперников и вылетала при хорошем футболе из-за невезения. "Мужики" не прошли ни одного отбора, однако сейчас подопечным Виктора Скрипника придётся вернуться к квалификации. Третье место в Украине больше не выводит в группу.

Правда, на этот раз Заре повезло со жребием. Рапид – это, конечно же, непростой соперник, но на фоне Лейпцига, Фейенорда и Эспаньола венский коллектив выглядит шикарным вариантом. Чемпионат Австрии в принципе по своему уровню похож на УПЛ, только с грамотной организацией и приятной картинкой.

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Исторически Рапид является наиболее мощным австрийским коллективом. 32 чемпионства и 14 Кубков в Австрии, 1 чемпионство в Германии, 2 Кубка Митропы (дедушка Лиги чемпионов), 2 финала Кубка обладателей Кубков – вот неполный список достижений венцев. К этому следует добавить революционные футбольные идеи, привитые в 1950-х, мощную инфраструктуру и фан-базу. Проблема заключается только в том, что всё величие Рапида прямо сейчас осталось предметом истории, а в последние 13 лет "зелёно-белые" не выиграли ни одного трофея и всего раз сыграли в ЛЧ, хотя в ЛЕ они пробивались стабильно.

В двух предыдущих сезонах венцы занимали второе место в чемпионате Австрии, уступая только РБ Зальцбургу. В сезоне 2018/19 команда даже прорвалась в 1/16 финала ЛЕ, а год назад Рапид остался третьим в группе с Мольде, Арсеналом и Дандолком. В нынешней еврокампании австрийцы сгорели пражской Спарте в квалификации ЛЧ (2:1, 0:2), но уверенно прошли Анартосис в отборе в ЛЕ (3:0, 2:1). В целом, коллектив не хватал звезд с неба – "зелёно-белые" стабильно уступают сильным соперникам и с переменным успехом играют против равных себе. Заря однозначно относится к последней категории.

Правда, на старте нового сезона подопечные Дитмара Кюбауера даже с австрийскими середнячками выглядели слабо. В четырёх первых турах Рапид сумел переиграть лишь кризисный Вольфсбергер (3:0), проиграв Альтаху (1:2) и Хартбергу (0:2), а также расписав ничью с ЛАСКом (1:1). Заря в хорошей форме могла бы взять в этих матчах все 12 очков, а венцы страшно буксуют.

Тревогу вызывает тактическая гибкость Рапида. Базовой схемой австрийцев выступает 4-2-3-1, однако она может трансформироваться в 3-4-1-2 или даже явно выраженные 3-4-3 – луганчане же ни при каких условиях не отходят от своего "ромба". При этом Австрия в последние годы стала одним из главных центров тактического развития, а особенно сильно ее команды выглядят в организации прессинга. Впрочем, в кадровом плане венцы не имеют существенных преимуществ перед Зарей (хотя их состав дороже на 10 млн евро).

Рапид крепкий, но его надо проходить. А готовы ли к этому подопечные Виктора Скрипника? Здесь возникают сомнения. "Мужики" начали сезон так же слабо, как и венцы – и если поражение от Динамо ещё можно как-то понять, то проигрыш от Александрии и ничью с разобранным Минаем оправдать трудно. Даже вынос Ингульца (5:1) оставил вопросы по игре, ведь луганчане позволили петровцам сделать аж 25 касаний в штрафной. Если бы в том матче был VAR, то встреча могла завершиться со счетом 2:3 (как минимум).

Главной проблемой Зари является довольно примитивное позиционное наступление. Команда не держит мяч долго, разыгрывая его в коротких комбинациях в 3-4 передачи с последующим забросом вперед – по количеству длинных передач подопечные Виктора Скрипника идут в группе лидеров УПЛ. В принципе, тактика быстрых розыгрышей имеет право на жизнь, вот только "мужики" ещё и колоссальный брак допускают – с тем же Ингульцом точность пасов вперёд составила 66%, а средняя точность пасов колеблется в районе 80%. При этом по количеству потерь мяча подопечные Виктора Скрипника идут в топе нашего чемпионата. Что хуже всего, Заря редко заходит в штрафную, больше полагаясь на дальние удары.

Главным преимуществом украинского коллектива является очень эффективная работа без мяча. По интенсивности прессинга и единоборств луганчане уверенно лидируют в УПЛ, что и определяет игровой стиль команды – Заря быстро теряет мяч в позиционном наступлении, быстро возвращает его и начинает новый подход к чужим воротам. "Мужикам" не хватает качества, но они стараются брать своё количеством атак. Впрочем, последние результаты показывают, что с подобной тактикой можно как разгром устроить, так и 1:1 с Минаем расписать.

Ещё одним плюсом Зари можно назвать очень качественные контратаки. На встречных курсах все организационные минусы подопечных Виктора Скрипника нивелируются, а на первый план выходит скорость работы с мячом, техника и изобретательность в завершающей фазе – и тут у команды всё в порядке. По обыгрышам на дриблинге она идёт в топе УПЛ, а в матче с Динамо "мужики" резали оборону киевлян передачами пяткой в темп. Словом, в Вене нашим необходимо "раскрывать" игру.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рапид – Заря

Рапид Вена: Штребингер – Шик, Граймль, Хофманн, Улльманн – Кнасмюльнер, Граховац – Араз, Фунтас, Грюлль – Кара

Заря: Шевченко – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жунинью – Назарина – Кристиан, Громов, Кочергин – Шахаб, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рапид – ярко выраженная домашняя команда. Этот факт не помешал проиграть Хартбергу, но до этого фиаско у венцев была победа над Спартой (хотя в итоге всё завершилось вылетом из ЛЧ), а после они разгромили в родных стенах Вольфсберг и Анартосис (по 3:0). Вообще, на старте сезона "зелёно-белые" покинули поле без голов всего два раза, так что сегодня вполне можно ожидать взятия ворот "мужиков".

Впрочем, Заря точно не слабее австрийцев. Даже в нынешней форме. Знаменитым австрийским прессингом луганчан не напугать – подопечные Виктора Скрипника и сами могут научить Рапид этому элементу игры. Кроме того, наш коллектив тоже не покидает поле без голов, забивая даже в ворота Динамо, а контратак в сегодняшнем поединке должно быть достаточно. Рапид при своих трибунах будет лезть вперёд и раскрываться.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом кажется результативная ничья.

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