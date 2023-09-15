Клопп резко ответил на вопрос о будущем Салаха: "Вы спрашиваете о планах на январь? Вы шутите?"
18:22 - Читати українською
Главному тренеру Ливерпуля Юргену Клоппу уже досаждают журналисты, расспрашивая о Мохамеде Салахе.
"Через неделю после закрытия трансферного окна вы спрашиваете о планах на январь? Вы шутите?
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Вы не можете дождаться! Я не волнуюсь по поводу Салаха, посмотрим, что произойдет", – сказал тренер на пресс-конференции.
Напомним, что Ливерпуль отказался от невероятного предложения Саудовской Аравии по Мохамеду Салаху и сумел сохранить лидера летом.
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