Головному тренеру Ліверпуля Юргену Клоппу вже докучають журналісти, розпитуючи про Мохамеда Салаха.

"Через тиждень після закриття трансферного вікна ви питаєте про плани на січень? Ви жартуєте?

Клопп не стане наступним головним тренером збірної Німеччини

Ви не можете дочекатися! Я не хвилююся щодо Салаха, подивимося, що станеться", – сказав тренер на прес-конференції.

Нагадаємо, що Ліверпуль відмовився від неймовірної пропозиції Саудівської Аравії щодо Мохамеда Салаха і зумів зберегти лідера влітку.

Трансферний дедлайн, літо 2023: Барселона отримала бажане, провал Баварії, екс-гравець Динамо в Шахтарі – як це було