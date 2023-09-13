Клопп не станет следующим главным тренером сборной Германии
Марк Косике, агент наставника Ливерпуля Юргена Клоппа, высказался относительно возможной работы своего подопечного во главе сборной Германии.
Сборная Германии осталась без главного тренера после того, как Ханса-Дитера Флика отправили в отставку из-за серии неудач во главе Бундестим. Одним из претендентов на должность считают Юргена Клоппа, но его агент совсем другого мнения.
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"Клопп имеет долгосрочный контракт с Ливерпулем и не может занять должность тренера национальной сборной Германии", – поделился Косике в комментарии Sportschau.
Напомним, что контракт Клоппа с Ливерпулем рассчитан до лета 2026 года. Юрген возглавляет "красных" еще с 2015 года, одержав за это время Лигу чемпионов, победу в АПЛ 2019/20, триумфовал в Кубке Лиги, Кубке Англии и на клубном чемпионате мира (каждый трофей добыл по 1 разу).
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