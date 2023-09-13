Сборная Германии осталась без главного тренера после того, как Ханса-Дитера Флика отправили в отставку из-за серии неудач во главе Бундестим. Одним из претендентов на должность считают Юргена Клоппа, но его агент совсем другого мнения.

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"Клопп имеет долгосрочный контракт с Ливерпулем и не может занять должность тренера национальной сборной Германии", – поделился Косике в комментарии Sportschau.

Напомним, что контракт Клоппа с Ливерпулем рассчитан до лета 2026 года. Юрген возглавляет "красных" еще с 2015 года, одержав за это время Лигу чемпионов, победу в АПЛ 2019/20, триумфовал в Кубке Лиги, Кубке Англии и на клубном чемпионате мира (каждый трофей добыл по 1 разу).

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