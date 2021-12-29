"Когда мы ушли на перерыв для сборных, то были первыми в чемпионате. Луческу сказал сильную фразу: "Вот вы привыкли ко второму месту, а сейчас на первом и расслабили булки. Я сюда пришел не для того, чтобы занять второе место. Для меня есть только первое". То есть ему не нужны деньги, он пришел сюда выигрывать. Это реально мотивирует.

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Луческу хотел показать, что мы делаем неправильно и попросил Шабанова дать ему пас. Шабанов отдает диагональ, он принимает мяч и тот просто к нему прилипает. Ему 75 лет, но от него исходит очень сильная энергетика. Он говорит такие темы, ты понимаешь – футбол состоит из мелочей. Ты выигрываешь первую, вторую игру, Суперкубок, выходишь в Лигу чемпионов. Как после этого можно не доверять тренеру или плеваться? Когда пришел Луческу, все хотели побеждать", – пояснил Миколенко в интервью ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Динамо ушло на зимний перерыв лидером УПЛ, опережая Шахтер на одно очко. Также киевляне пробились в 1/16 Лиги Европы.

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