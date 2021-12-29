"Коли ми пішли на перерву для збірних, то були першими в чемпіонаті. Луческу сказав сильну фразу: "Ось ви звикли до другого місця, а зараз на першому і розслабили булки. Я сюди прийшов не для того, щоб посісти друге місце. Для мене є тільки перше". Тобто йому не потрібні гроші, він прийшов сюди вигравати. Це реально мотивує.

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Луческу хотів показати, що ми робимо неправильно і попросив Шабанова дати йому пас. Шабанов віддає діагональ, він приймає м'яч і той просто до нього прилипає. Йому 75 років, але від нього виходить дуже сильна енергетика. Він говорить такі теми, що ти розумієш – футбол складається з дрібниць. Ти виграєш першу, другу гру, Суперкубок, виходиш в Лігу чемпіонів. Як після цього можна не довіряти тренеру чи плюватися? Коли прийшов Луческу, всі хотіли перемагати", – пояснив Миколенко в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Динамо пішло на зимову перерву лідером УПЛ, випереджаючи Шахтар на одне очко. Також кияни пробились до 1/16 Ліги Європи.

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