"Это был очень хороший год, если бы не пандемия. Я вернулся в футбол, и это невероятно. Мало кто заметил, что в моем возрасте (75 лет) я вернулся с большим энтузиазмом, с желанием. Мои знания стоили возвращения. Возвращение поразило даже меня, ведь результаты действительно получились хорошими.

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Хороший год и благодаря успеху Развана. Когда я не тренировал, я страдал от того, что не могу быть на поле. Я компенсировал это успехами сына, его трофеями. Без него, я думаю, у меня было бы много эмоциональных проблем. Я закончил этот период с ним, а с августа дела пошли лучше", – заявил Луческу в комментарии AS.ro.

Напомним, румынский специалист полтора года оставался без работы, пока не возглавил Динамо в июле. Киевляне завершили первую часть сезона лидером УПЛ и пробились в 1/16 Лиги Европы.

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