"Мы привыкли, что нам ставят пенальти за попадание мяча в подмышку. Сегодня проблемой стал палец ноги. Так оно и есть. Я думаю, что все решения были правильными. Вы пытаетесь создать заголовки. Постоянно, все время. Сегодня я говорю, что это не был пенальти. Что вы еще хотите, чтобы я сказал? Пусть будет пенальти, потому что рефери свистнул после просмотра повтора.

Очередная гостевая неудача команды Клоппа в видеообзоре матча Брайтон – Ливерпуль – 1:1

Я не могу гордиться ребятами больше, чем сегодня. В ситуациях с голами мы были блестящими. Гол Салаха был замечательным, удар Мане был замечательным. Все хорошо, это просто тяжелые времена. Вот так оно и есть. Почему Салах был недоволен заменой? Если Мо улыбается, покидая поле, что-то не так. Мы должны быть осторожными, ему это не нравится", – заявил Клопп в комментарии ВТ Sport.

Добавим, что Ливерпуль рискует потерять первое место, если Тоттенхэм или Челси победят в очном матче.

Брайтон благодаря пенальти в компенсированное время спас ничью с Ливерпулем