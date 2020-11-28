Чемпионат Англии 2020/21, 10-й тур

Брайтон – Ливерпуль – 1:1

Голы: Грос, 90+2 (пен) – Жота, 60

Нереализованный пенальти: Мопей, 20

Манчестер Сити – Бернли – начало в 17:00

Эвертон – Лидс – начало в 19:30

Вест Бромвич – Шеффилд Юнайтед – начало в 22:00

Субботний игровой день в английской Премьер-лиге начинал поединок Брайтон – Ливерпуль. На 20-й минуте "чайки" получили шанс открыть счет благодаря одиннадцатиметровому, назначенному за фол в штрафной, но его упустил Мопей – мяч пролетел мимо правой стойки. Чуть позже, на 34-й, Салах реализовал выход один на один с голкипером и вывел мерсисайдцев вперед, но после просмотра VAR на предмет офсайда гол был отменен. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во втором тайме голевая засуха продолжалась до 60-й минуты, когда Салах у штрафной в касание сбросил на Жоту, который обыграл нескольких защитников, вышел на ударную позицию и низом выстрелил под левую стойку. "Скаузеры" продолжали владеть мячом и под занавес поединка забили еще один, но и этот гол после просмотра VAR был отменен – ​​офсайд. Уже на последних минутах компенсированного времени во время контратаки "чаек" рефери назначил еще один одиннадцатиметровый и снова в ворота мерсисайдцев. Этот шанс не упустил Грос – Алиссону почти удалось парировать удар. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

В результате этой ничьи "красные" с 21-м пунктом поднялись на первую строчку турнирной таблицы и опережают Тоттенхэм на один зачетный балл (у "шпор" в запасе одна игра), а Брайтон с 10-ю очками остался 16-м.

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