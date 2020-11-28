"Ми звикли, що нам ставлять пенальті за влучання м'яча у пахву. Сьогодні проблемою став палець ноги. Так воно і є. Я думаю, що всі рішення були правильними. Ви намагаєтеся створити заголовки. Постійно, весь час. Сьогодні я кажу, що це не був пенальті. Що ви ще хочете, щоб я сказав? Хай буде пенальті, тому що рефері свиснув після перегляду повтору.

Чергова гостьова невдача команди Клоппа у відеоогляді матчу Брайтон – Ліверпуль – 1:1

Я не можу пишатися хлопцями більше, ніж сьогодні. У ситуаціях з голами ми були блискучими. Гол Салаха був чудовим, удар Мане був чудовим. Все добре, це просто важкі часи. Ось так воно і є. Чому Салах був невдоволений заміною? Якщо Мо посміхається, покидаючи поле, то щось не так. Ми повинні бути обережними, йому це не подобається", – заявив Клопп у коментарі ВТ Sport.

Додамо, що Ліверпуль ризикує втратити перше місце, якщо Тоттенхем або Челсі переможуть в очному матчі.

Брайтон завдяки пенальті у компенсований час врятував нічию із Ліверпулем