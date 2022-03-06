"Херсонцы, спасибо, вы показали настоящий дух, показали русским оккупантам, что им здесь не рады!

"Херсон – это Украина! Мы заберем его обратно": Коваленко обратился к родному городу, оккупированому захватчиками

Херсон – это Украина", – написал Коваленко на своей странице в социальной сети Instagram, подкрепив сообщение кадрами протестов украинцев против российского нашествия.

Напомним, Херсон оказался в осаде оккупанта: российские войска переодеваются в гражданскую одежду и форму украинской полиции и создают для российской пропаганды картинку, якобы украинцы "хлебом-солью" встречают захватчика. Враг не пропускает в город машины с гуманитарной помощью и на камеру пытается раздавать продукты, которые накануне унес из разграбленных им самим магазинов.

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