"Херсонці, спасибі, ви показали справжній дух, показали російським окупантам, що їм тут не раді!

"Херсон – це Україна! Ми прийдемо і заберемо його назад": Коваленко звернувся до рідного міста, яке окупували загарбники

Херсон – це Україна", – написав Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, підкріпивши допис кадрами з протестів українців проти російської навали.

Нагадаємо, Херсон опинився в облозі окупанта: російській війська перевдягаються у цивільний одяг та форму української поліції і створюють для російської пропаганди картинку, буцімто українці "хлібом-сіллю" зустрічають загарбника. Ворог не пропускає у місто машини з гуманітарною допомогою і на камеру намагається роздавати продукти, які напередодні забрав із розграбованих ним магазинів.

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