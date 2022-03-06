"Ви показали російським окупантам, що їм тут не раді!": Коваленко подякував херсонцям за стійкість на протестах проти РФ
Український легіонер Спеції Віктор Коваленко звернувся до мешканців свого рідного міста.
"Херсонці, спасибі, ви показали справжній дух, показали російським окупантам, що їм тут не раді!
"Херсон – це Україна! Ми прийдемо і заберемо його назад": Коваленко звернувся до рідного міста, яке окупували загарбники
Херсон – це Україна", – написав Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, підкріпивши допис кадрами з протестів українців проти російської навали.
Нагадаємо, Херсон опинився в облозі окупанта: російській війська перевдягаються у цивільний одяг та форму української поліції і створюють для російської пропаганди картинку, буцімто українці "хлібом-сіллю" зустрічають загарбника. Ворог не пропускає у місто машини з гуманітарною допомогою і на камеру намагається роздавати продукти, які напередодні забрав із розграбованих ним магазинів.
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