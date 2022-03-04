"Дорогие украинцы, дорогие херсонцы. Как вы знаете, мой родной город Херсон оккупировали российские войска. До этого там летали российские бомбы и российские ракеты.

"Темнота и печаль": Левченко ошеломлен тупостью россиян, яростно поддерживающих Путина

Я каждый день на связи со своими родными, друзьями, это тяжело называть связью. Мой сегодняшний разговор с братом длился 20 секунд. Они глушат нам связь, они обрезают интернет, по телевизору только российские новости.

Почему? Они боятся показать правду? Хочу обратиться к херсонцам. Я знаю, в какой мы тяжелой ситуации сейчас, но будьте сильными, держитесь. Так же я знаю, что сейчас привозят много российской массовки и камер – они хотят показать, что их ждали, что им здесь рады. Это не так, им здесь не рады, их здесь никто не ждал, мы жили в чудесном городе Херсоне, мирном и доброжелательном.

Херсонцы, не ведитесь на эти провокации, не будьте массовкой для их телекамер, не подходите к ним и не верьте. Потому что наш президент и силы Украины не забывают своих. Мы придем и заберем этот город назад. Украина превыше всего. Херсон – это Украина", – сказал Коваленко в видеообращении на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Херсон оказался в осаде оккупанта: российские войска переодеваются в гражданскую одежду и форму украинской полиции и создают для российской пропаганды картинку, якобы украинцы "хлебом-солью" встречают захватчика. Враг не пропускает в город машины с гуманитарной помощью и на камеру пытается раздавать продукты, которые накануне унес из разграбленных им магазинов.

Россия напала на Украину: Малиновский "перевоспитывает" россиянина, крик отчаяния Коноплянки, санкции ФИФА (LIVE)