"Мои эмоции уже изменились после решений арбитра, после красной Ракицкому. Это смешное решение. Такой тип арбитров не должен находиться на поле. Если ты даже не видишь это сам... И еще рефери VAR – невозможно давать красную за такое, это чистый отбор, сначала игра в мяч. Как я понял от своих коллег, это что-то традиционное.

Шедевральный гол и сомнительное удаление Ракицкого в видеообзоре матча Рух – Шахтер – 1:1

Как команда пережила поражение в Лиге чемпионов? Думаю, это неважно для сегодняшнего интервью. Эта игра была разрушена арбитром, что сделало нашу работу сложной, когда имеешь таких непредсказуемых судей.

Шахтер во втором тайме подсел? Думаю, мы создавали моменты и хорошо защищались. Думаю, мы даже заслужили 2-й гол, если бы были более точными", – отметил ван Леувен в послематчевом комментарии.

Напомним, Шахтер на последних минутах упустил победу над Рухом – все из-за шикарного гола Слюбика. "Горняки" с 21 минуты играли в меньшинстве из-за контроверсионного удаления Ракицкого.

Шахтер не удержал победу над Рухом – VAR выгнал Ракицкого и отменил два гола львовян, спасительный шедевр Слюбыка