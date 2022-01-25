"Вы не увидите, как Садио Мане стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст. У Гамбии та же проблема. Здесь разные стандарты, к командам относятся по-разному.

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Мы говорим об инклюзивности, хотим, чтобы андердоги, маленькие команды делали фантастические вещи, но когда дело доходит до поздних стадий турнира, все представляют матч Сенегал – Марокко, например, а не Малави – Кабо-Верде.

Нужно задать себе вопрос: почему такое происходит только с маленькими командами, с нами, с Коморами, с Гамбией?

Я попросил своих коллег и руководителей сборной подать официальную жалобу. Я пожаловался руководителям гостиницы, мы три дня ждали, когда во всем разберутся", – сказал Маринику ESPN.

Национальная команда Малави сенсационно пробилась в 1/8 финала КАН, где встретится со сборной Марокко.

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