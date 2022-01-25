"Ви не побачите, як Садьйо Мане пере свої труси і вішає їх сушитися на кущ. У Гамбії та сама проблема. Тут різні стандарти, до команд відносяться по-різному.

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Ми говоримо про інклюзивність, хочемо, щоб андердоги, маленькі команди робили фантастичні речі, але коли справа доходить до пізніх стадій турніру, всі уявляють матч Сенегал – Марокко, наприклад, а не Малаві – Кабо-Верде.

Потрібно запитати себе: чому таке відбувається тільки з маленькими командами, з нами, з Коморами, з Гамбією?

Я попросив своїх колег та керівників збірної подати офіційну скаргу. Я поскаржився керівникам готелю, ми три дні чекали, коли у всьому розберуться", – цитує Марініку ESPN.

Національна команда Малаві сенсаційно пробилась до 1/8 фіналу КАН, де зустрінеться зі збірною Марокко.

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