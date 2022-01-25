"Как удалось уговорить бразильца и нидерландца переехать в небольшое Петрово? Вы когда с женщиной хотите переспать, как-то уговариваете ее?

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В последнее время, что я не скажу, все используется против меня. Так что я не хочу это комментировать.

Вы увидите в Ингульце еще не одного очень яркого футболиста, поверьте. Но я сказал, чтобы даже на официальном сайте ничего не публиковали. Посмотрите уже в заявке на чемпионат. Потому что сразу начинается: "Вы представили игрока в ресторане, это неправильно. Что это за уровень?" Дай бог, чтобы он на поле показывал уровень, а не на представлении. Поэтому даже не хочу говорить на эту тему", – сказал Поворознюк в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне Ингулец объявил о трансферах бразильского защитника Жоао Вильяма и нидерландского вингера Рондни Антви.

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