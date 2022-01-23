"Недавно наш тренерский штаб пополнился бывшими игроками – Шустом, Лупашко и Бартуловичем. Лавриненко предложил их кандидатуры, а я согласился. Ожидаю от нового тренерского штаба звезд с неба.

Ингулец закрыл проблемную позицию экс-голкипером СК Днепр-1

Относительно переговоров с Суркисом по игрокам Динамо... Мы нашли более качественных исполнителей для усиления команды. Эта тема закрыта. Из Динамо у нас футболистов не будет. Сейчас бессмысленно говорить, кого мы хотели. Не стоит называть фамилии. Зачем обсуждать то, чего не случилось?

Сейчас вы увидите, кого мы еще подпишем и будете глубоко удивлены. Следует ожидать трансферную бомбу от Ингульца. Кто это будет? Все – иностранцы. Самый топовый – из Нидерландов, затем бразилец. Скоро все увидите и услышите. Трудно ли пригласить качественного игрока в Ингулец? Нет! Без проблем. Плати деньги, и он придет", – сказал Поворознюк в комментарии FootBoom.

Напомним, на зимнюю паузу Ингулец ушел на четырнадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 13 очков.

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