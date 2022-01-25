"Як вдалося вмовити бразильця та нідерландця переїхати у невелике Петрове? Ви коли з жінкою хочете переспати, якось умовляєте її?

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Останнім часом, що я не скажу, все використовується проти мене. Тож я не хочу це коментувати.

Ви побачите в Інгульці ще не одного дуже яскравого футболіста, повірте. Але я сказав, щоби навіть на офіційному сайті нічого не публікували. Подивіться вже у заявці на чемпіонат. Тому що одразу починається: "Ви презентували гравця у ресторані, це неправильно. Що це за рівень?". Дай боже, щоб він на полі показував рівень, а не на презентації. Тому навіть не хочу говорити про цю тему", – сказав Поворознюк у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні Інгулець оголосив про трансфери бразильського захисника Жоао Вільяма та нідерландського вінгера Рондні Антві.

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