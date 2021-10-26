Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер спробував підбадьорити своїх підопічних після матчу з Ліверпулем (0:5).

Результат поєдинку з Ліверпулем розбив Сульшера, і в роздягальні норвезький тренер попросив свою команду об'єднатись, повідомляє Daily Mail.

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"Гравцям сказали, що всі вони будуть знищені цього тижня. Але також увага акцентувалася на тому, щоб усі були разом і боролися один за одного", – заявило джерело у клубі.

Поразка у 9-му турі АПЛ відкинула Юнайтед на 7-му сходинку у таблиці та спровокувала нову хвилю чуток про звільнення Уле Гуннара Сульшера у найкоротші терміни.

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