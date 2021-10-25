После спасенного матча с Аталантой перспективы Сульшера во главе МЮ улучшились, однако провал в ключевом поединке с Ливерпулем может все изменить. Боссы клуба взяли время на размышления и дискуссии. Общего решения пока нет.

Сульшер: Это худший день за время моей работы главным тренером Манчестер Юнайтед

Будущее норвежца на Олд Траффорд определится в ближайшие часы, сообщает главный инсайдер наших дней Фабрицио Романо. К вечеру Уле Гуннар будет знать, продолжит ли работу с командой.

В то же время журналист утверждает, что Антонио Конте готов рассмотреть предложение Манчестер Юнайтед. Итальянца не отпугивает хаос в управлении, он готов взяться за проект. Впрочем, пока манкунианцы не контактировали ни с ним, ни с Зиданом.

Ливерпуль уничтожил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд – Салах и Ко опозорили Сульшера и переписали историю АПЛ