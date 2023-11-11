Вскоре Джим Рэтклифф должен закрыть приобретение 25% акций "красных дьяволов" за 1,7 млрд евро. Новый босс хочет как можно быстрее и эффективнее влиять на деятельность клуба, который во времена Глейзеров превратился в посмешище.

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Первые изменения – продажи провальных игроков. Под раздачу может попасть жалкая атака МЮ, сообщает The Sun. Рэтклифф планирует избавиться от Антони, Санчо и Марсьяля, трансферы которых в свое время обошлись клубу в 240 млн евро. Все трое имеют проблемы с дисциплиной, а на поле в нынешнем сезоне "выжали" один гол и один ассист.

А вот Эрику Тен Хагу пока ничего не угрожает. Главный тренер Юнайтед сохраняет определенный кредит доверия благодаря успешному прошлому сезону, и Рэтклифф не будет торопиться с изменениями в этом направлении.

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