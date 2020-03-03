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Вулверхэмптон запретил игрокам делать селфи с болельщиками

18:33 29 Читати українською
Вулверхэмптон запретил игрокам делать селфи с болельщиками
Фанаты "волков" / Фото Birmingham Mail

Английские клубы пытаются любым способом ограничить контакт своих игроков с другими людьми.

Руководство Вулверхэмптона поддержало нововведения определенных команд АПЛ по защите своих игроков от коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

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Кроме запрета рукопожатий и ограничения посещения людных мест, игроки "волков" отныне не могут делать селфи со своими болельщиками.

Напомним, на Туманном Альбионе уже зафиксировано более 50 человек, которые заразились коронавирусом.

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Англия коронавирус Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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