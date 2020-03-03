Вулверхэмптон запретил игрокам делать селфи с болельщиками

Лига наций — 18:46 1127
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Жеребьевка Лиги наций-2020/21 – онлайн-трансляция, сборная Украины узнает соперников
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Наші за кордоном. Трофей Зінченка, вдалий вихід Маліновського, повернення Макаренка, стабільність ПетрякаМир — 15:30 245
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Супряга – злий геній Динамо: сенсаційний хет-трик прочиняє двері у збірну УкраїниСергій Тищенко — 14:00 10215
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Зінченко в гонитві за ще одним трофеєм, яскравий бій Челсі та Ліверпуля і справжня класика кальчо: топ-5 матчів мідвікуМир — 13:00 246
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Украина и жеребьевка Лиги наций-2020/21: от худшей группы смерти до рабочего варианта – какие соперники и раскладыСборная Украины — 09:00 5225