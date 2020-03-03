Вулверхемптон заборонив гравцям робити селфі з вболівальниками

Ліга націй — 18:44 1030
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Жеребкування Ліги націй-2020/21 – онлайн-трансляція, збірна України дізнається суперників
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Кучер завершив кар'єру і вже визначився з планами на майбутнєУкраїна — 17:49 3479
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Євро-2020: УЄФА може скоротити кількість міст для проведення турніру – визначені найризикованіші локаціїЄвро-2020 — 17:36 6399
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Супряга – злий геній Динамо: сенсаційний хет-трик прочиняє двері у збірну УкраїниСергій Тищенко — 14:00 9774
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Зінченко в гонитві за ще одним трофеєм, яскравий бій Челсі та Ліверпуля і справжня класика кальчо: топ-5 матчів мідвікуСвіт — 13:00 1987