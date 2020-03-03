Вулверхемптон заборонив гравцям робити селфі з вболівальниками

Англійські клуби намагаються у будь-який спосіб обмежити контакт своїх гравців з іншими людьми.

Керівництво Вулверхемптона підтримало нововведення певних команд АПЛ щодо захисту своїх гравців від коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Саутгемптон заборонив своїм гравцям роздавати автографи

Окрім заборони рукостискань та обмеження відвідування людних місць, гравці "вовків" відтепер не можуть робити селфі зі своїми прихильниками.

Нагадаємо, На Туманному Альбіоні вже зафіксовано понад 50 осіб, які заразились коронавірусом.

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