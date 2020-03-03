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Вулверхемптон заборонив гравцям робити селфі з вболівальниками

18:30 94 Читать на русском
Вулверхемптон заборонив гравцям робити селфі з вболівальниками
Фанати "вовків" / Фото Birmingham Mail

Англійські клуби намагаються у будь-який спосіб обмежити контакт своїх гравців з іншими людьми.

Керівництво Вулверхемптона підтримало нововведення певних команд АПЛ щодо захисту своїх гравців від коронавірусу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Окрім заборони рукостискань та обмеження відвідування людних місць, гравці "вовків" відтепер не можуть робити селфі зі своїми прихильниками.

Нагадаємо, На Туманному Альбіоні вже зафіксовано понад 50 осіб, які заразились коронавірусом.

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Теги
Вулверхемптон Вулверхемптон Англія коронавірус
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