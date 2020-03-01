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Саутгемптон запретил своим игрокам раздавать автографы

15:42 29 Читати українською
Саутгемптон запретил своим игрокам раздавать автографы
Янник Вестергор / Фото ФК Саутгемптон

Методы защиты от коронавируса иногда доходят до абсурда.

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазенхюттль запретил игрокам радовать своих болельщиков автографами, сообщает журналист BBC Саумон Стоун в Twitter.

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По мнению австрийского специалиста это уменьшит шансы заражения коронавирусом среди его подопечных. Ранее сообщалось, что игрокам Ньюкасла запретили пожимать руки друг другу по той же причине. Напомним, в Британии уже зафиксировано несколько случаев заражения этой болезнью.

После 28-ми туров АПЛ Саутгемптон находится на 13-м месте.

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Англия Саутгемптон Саутгемптон Ральф Хазенхюттль Ральф Хазенхюттль коронавирус
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