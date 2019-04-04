Вулверхэмптон выкупил Рауля Хименеса – рекордный трансфер в истории клуба

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес стал полноправным игроком "волков".

Вулверхэмптон объявил о подписании 4-летнего контракта с нападающим Раулем Хименесом, который выступает за "волков" на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2023 года, информирует официальный сайт клуба.

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Хименес перебрался в Вулверхэмптон на правах годичной аренды из Бенфики летом 2018 года. Мексиканец блестяще адаптировался в АПЛ – 27-летний форвард забил 12 голов в 32-х матчах, что побудило Вулверхэмптон воспользоваться опцией выкупа футболиста.

Сумма трансфера не разглашается. По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 25 млн евро, что является самым дорогим трансфером в истории Вулверхэмптона.

"Волки" в первом же сезоне после возвращения в АПЛ занимают 7 место в чемпионате и вышли в полуфинал Кубка Англии, выбив Манчестер Юнайтед.

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