Вулверхемптон викупив Рауля Хіменеса – рекордний трансфер в історії клубу

Нападник Вулверхемптона Рауль Хіменес став повноправним гравцем "вовків".

Вулверхемптон оголосив про підписання 4-річного контракту з нападником Раулем Хіменесом, який виступає за "вовків" на правах оренди. Угода розрахована до літа 2023 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Хіменес перебрався у Вулверхемптон на правах річної оренди з Бенфіки влітку 2018-го. Мексиканець блискуче адаптувався в АПЛ – 27-річний форвард забив 12 голів у 32-х матчах, що спонукало Вулверхемптон скористатись опцією викупу футболіста.

Сума трансферу не розголошується. За інформацією Transfermarkt, сума угоди склала 25 млн євро, що є найдорожчим трансфером в історії Вулверхемптона.

"Вовки" в першому ж сезоні після повернення в АПЛ посідають 7 місце в чемпіонаті та вийшли у півфінал Кубка Англії, вибивши Манчестер Юнайтед.

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