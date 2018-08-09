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Вулверхэмптон все еще надеется, что Зинченко согласится на переход

15:31 88 Читати українською
Вулверхэмптон все еще надеется, что Зинченко согласится на переход
Александр Зинченко / Фото ФФУ

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко еще имеет возможность сменить клуб до конца трансферного окна.

Вулверхэмптон оставил свое предложение о переходе Зинченко в силе до конца трансферного окна, сообщает издание Sky Sports.

Возможность осуществлять трансферы в Англии завершится сегодня, 9 августа, в 19:00 (по киевскому времени). К этому времени Александр еще будет иметь возможность подписать соглашение с "волками".

Зинченко отказался от перехода в Вулверхэмптон

Напомним, Зинченко отклонил предложение Вулверхэмптона, так как не смог согласовать детали личного контракта. По предварительным данным, игрок решил остаться в Манчестер Сити.

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Теги
Англия Трансферы Вулверхэмптон Вулверхэмптон Александр Зинченко Александр Зинченко Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити
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