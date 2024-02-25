Шеффилд играет так, будто шансов на выживание в АПЛ нет. Тем не менее, до спасительной 17-й позиции всего-то 8 зачетных баллов, а там у конкурентов еще и могут снять очки. Если “блейдс” действительно желали сохранить прописку, то они должны были любой ценой побеждать Вулверхэмптон на Молинью.

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Впрочем, задача снова была провалена. На 30-й минуте "вулвз" вышли вперед усилиями Сарабии, которому удалось замкнуть подачу Аита-Нури. С Пабло в штрафной просто перестали играть. Особенно обидным этот гол стал ввиду нереализованного выхода Макейти один на один – он произошел всего за минуту до пропущенного мяча.

В дальнейшем игра проходила в равной борьбе. Поединок выглядел типично для Вулверхэмптона, а потому итоговая победа со счетом 1:0 не удивила. Подопечные Гари О'Нила набрали 38 очков, вплотную приблизившись к седьмой позиции. На ней засел Брайтон, который опережает "вулвз" на один зачетный балл. Шеффилд остается на дне.

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