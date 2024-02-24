Манчестер Сити перед матчем с Борнмутом оказался в ситуации, когда осечка была недопустимой. Ливерпуль держался в четырех зачетных баллах впереди, в то время как Арсенал держался в одном очке позади. Конкуренты только и ждали неудачи "горожан" – а Забарный готов был в этом помочь.

Забарный признан лучшим в Европе по показателю самоотверженности – украинец значительно опередил конкурентов

Подопечные Пепа Гвардиолы провели невыразительный первый тайм, создав всего два момента. На 9-й минуте Фоден откликнулся на заброс из глубины, легко убежал от Забарного в центре поля и в касание сбросил мяч на ход Холанду – Эрлинг же пробил без сближения с голкипером. Мимо правого угла!

Борнмут сразу же ответил дальним выстрелом Керкеза под перекладину. Эдерсон спас Манчестер Сити. Интересно, что единственная острая атаку "вишенок" до перерыва начала с длинной передачи Забарного по флангу, на ход Соланке.

На 24-й же минуте гости организовали свой второй момент. Он оказался голевым. Холанд получил заброс из глубины, поставил корпус Сенеси в штрафной и бахнул низом. Нету парировал, однако на добивании оказался Фоден – 0:1. Можно задать вопрос к Забарному, ведь Илья с самого начала эпизода пытался плотно играть с Филом, а в конце отклеился от него (украинец переориентировался на мяч, что в той ситуации имело логику).

Забарний (номер 27) і Фоден під час гола pic.twitter.com/iLRSDVHsJB — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) February 24, 2024

Пусть тайм как, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Манчестер Сити. Таким таймом Пеп не мог быть доволен – однако после перерыва стало еще хуже! Борнмут постепенно захватил инициативу, едва не сравняв счет на 58-й минуте. Атака началась с простого паса Забарного, а завершилась скидкой Соланке на линию штрафной под удар Таверниеру. Мяч прошел рядом с дальней штангой!

На 67-й минуте Соланке мог и сам отличиться, замкнув подачу с углового. Эдерсон парировал, а Сити едва не наказал за расточительность на 74-й. Бернарду Силва обыгрался в центре с Холандом, организовав ему выход один на один – впрочем, Эрлинг попал в плечо Нету. Стоит выделить и Забарного, ведь именно он не дал сыграть Доку на добивании.

Момент Доку і порятунок Забарного pic.twitter.com/hXQUcGObxr — Адепт Ескапізму (@EscapeYourself1) February 24, 2024

Вообще, наш земляк продемонстрировал довольно серьезный уровень. Да, были ошибки, но против такого соперника избежать их было невозможно. Очень много передач Ильи пошли назад, однако украинец выполнил и 8 передач с продвижением (4 точных). Он реально влиял на дистрибуцию Борнмута.

В обороне Забарный выполнил 3 перехвата, заблокировал 1 удар, 1 раз отобрал мяч при 2 попытках обойти себя на дриблинге. Имел 1 вынос. Впрочем, все эти цифры не отражают реальной картины – украинский центрбек выполнил очень большой объем важной работы и реально выручил в нескольких ситуациях.

А Борнмут мог спастись от поражения в компенсированное время, когда на поле вышел Унал. Новичок "вишенок" прибежал на дальнюю штангу и замкнул подачу с правого фланга – быть бы голу, если бы мяч предательски не прошел рядом с каркасом! В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Манчестер Сити.

"Горожане" приблизились к первой позиции на расстояние в одно очко. Теперь Арсеналу необходимо побеждать Ньюкасл, ведь отставание от второй позиции достигло четырех зачетных баллов. Борнмут же продлил безвыигрышную серию до семи туров, держась в 8 пунктах от зоны вылета.

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