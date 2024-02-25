Шеффілд грає так, ніби шансів на виживання в АПЛ немає. Тим не менш, до рятівної 17-ї позиції всього-то 8 залікових балів, а там у конкурентів ще й можуть зняти очки. Якщо "блейдс" дійсно бажали зберегти прописку, то вони мали за будь-яку ціну перемагати Вулверхемптон на Молінью.

Втім, завдання знову було провалено. На 30-й хвилині "вулвз" вийшли вперед зусиллями Сарабії, якому вдалося замкнути подачу Аїта-Нурі. З Пабло у штрафному просто перестали грати. Особливо прикрим цей гол став з огляду на нереалізований вихід Макейті віч-на-віч – він стався всього за хвилину до пропущеного м'яча.

Надалі гра прохода в рівній боротьбі. Поєдинок виглядав типово для Вулверхемптона, а тому підсумкова перемога з рахунком 1:0 не здивувала. Підопічні Гарі О'Ніла набрали 38 очок, впритул наблизившись до сьомої позиції. На ній засів Брайтон, який випереджає "вулвз" на один заліковий бал. Шеффілд залишається на дні.