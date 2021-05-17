"Я начинал играть в футзал с 14-ти лет, а в футбол – с 6-ти. Раз в неделю я шел на тренировку по футзалу. Как-то я пошел в парк у дома тренироваться с отцом, меня увидел какой-то человек и пригласил тренироваться с одной лондонской командой.

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Я всегда хотел стать футболистом, а играл в футзал, думая, что это поможет мне в футболе. Когда мне было 16, меня пригласили в сборную Англии по футзалу. В 18 я сыграл первую игру. Тогда я играл в футбол в 5-й лиге Англии за одну из молодежных команд, но не знал, смогу ли стать футболистом. Даже когда я выступал за сборную Англии, то все равно хотел получить шанс в большом футболе. Честно, я даже не думал, что буду играть на каком-то уровне в футболе. Появился шанс сыграть за Англию – я воспользовался им.

Когда мне сказали, что английский футзал может стать проблемой, если я захочу играть за другую страну, то я не думал, что это как-то повлияет и станет проблемой. Моя мама всегда ожидала, что я буду играть за Украину, когда я еще был маленький. Сейчас я об этом не думаю, потому что не знаю, что происходит. Посмотрим.

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Шевченко мне звонил и приглашал в сборную Украины. Я не думал, что это когда-то случится, это было приятным сюрпризом для меня. Для меня большая честь играть за Украину, ведь там живет моя семья и родились мои родители, а в сборной очень хорошие игроки. Когда я был маленький, возможно, думал об Англии, но и об Украине думал тоже.

Я слежу за матчами Украины – там быстрые футболисты, которые хорошо обращаются с мячом. Три слова, которые первыми ассоциируются с Украиной? Шевченко, вареники, Крещатик", – сказал Килман в эфире YouTube-канала Влады Седан.

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