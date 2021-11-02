Программу 10-го тура УПЛ закрывал домашний поединок Вулверхэмптона против Эвертона. Первые полчаса встречи гости провалили тотально: уже на 14-й минуте Тринкау должен был открывать счёт выстрелом из-за пределов штрафной под перекладину (Пикфорд парировал), а на 16-й Хван Хи Чхан таки прошил голкипера – впрочем, его гол отменили из-за офсайда.

"Вулвз" не останавливались, добившись своего на 28-й минуте при подаче Аит-Нури с углового. Её замкнул футболист с украинскими корнями и украинским паспортом – Макс Килман (к сожалению, он не может выступать за нашу сборную). Кстати, это его дебютный гол в АПЛ. 1:0!

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Ещё через четыре минуты Хименес перехватил неудачную передачу назад в исполнении Годфри, оказавшись перед Пикфордом и эффектно перебросив его. 2:0! Эвертон, однако, мог отквитать один гол до перерыва в результате выхода Грея лицом к лицу с голкипером Са на 38-й минуте, но Демирай пробил мимо ворот. Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе хозяев.

Во втором тайме "волки" продолжили контролировать игру, хотя на 56-й минуте неудачный вынос голкипера в ноги Ришарлисону мог завершиться голом "ирисок" (сам же вратарь и исправил свою ошибку, выцарапав мяч у бразильца). На 61-й минуте Хименес должен был закрывать матч, замкнув навес от Семеду, однако штанга спасла Эвертон.

Не забиваешь ты – забивают тебе. На 66-й минуте мерсисайдцы возродили интригу во встрече в результате дальнего удара Годфри. Коуди его заблокировал, но отскок остался за Ивоби. Алекс, приняв мяч в метрах 16 от ворот, легко вколотил его в сетку. 2:1! Правда, фол Холгейта на 74-й минуте чуть не вылился в пенальти в пользу Вулверхэмптона – "ирисок" спасло вмешательство VAR.

Эвертон пытался отыграться, но "вулвз" долго держали подопечных Рафы Бенитеса на дистанции. На 86-й минуте Эвертон получил шанс отыграться вследствие подачи с углового, которую замыкал Гордон – впрочем, его удар головой парировал Са, а Холгейт при попытке сыграть на добивании не сумел дотянуться до мяча. В конце концов финальный свисток зафиксировал непростую победу Вулверхэмптона.

"Вулвз" набрали 16 очков, поднявшись на седьмую строчку в турнирной таблице. Эвертон, имея в активе 14 зачётных баллов, опустился на десятую позицию.

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