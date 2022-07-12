21-летний ирландец перебрался из Бернли в Вулверхэмптон, информирует пресс- служба клуба . В лагере "волков" он будет соперничать с Максом Килманом, защитником с украинским паспортом.

Барселона продала Уотфорду бывшего одноклубника Коваленко

Коллинз, ставший первым летним новичком в команде Бруно Лаже, подписал контракт на 5 лет с возможностью пролонгации еще на один. Натан уже прошел медосмотр и отправился к новым одноклубникам в Аликанте.

Бернли заработал на трансфере 20 миллионов фунтов. В прошлом сезоне Натан Коллинз провел за "бордовых" 19 матчей в АПЛ, но не помог команде спастись от вылета в Чемпионшип.

Заметим, что молодой защитник в течение последнего года стабильно получает вызов в сборную Ирландии. В июне он провел два поединка (0:1, 1:1) против Украины в Лиге наций, отличившись голом во втором.

"Пів команди виконувало Христо Стоїчку": потрібно повертати Блохіна, говорить Жадан і сміх з 30 млн – самі винні