25-летний форвард перебрался из Барселоны в Уотфорд, передает пресс- служба англичан . С "шершнями" он подписал контракт на три года, сумма трансфера неизвестна.

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Манай принадлежал "блаугранас" с января 2020-го, но за первую команду так и не сыграл. Сначала выступал за Барсу Б, а прошлый сезон – в аренде за Специю вместе с Виктором Коваленко. Рэй провел 30 матчей, в которых отличился пятью голами.