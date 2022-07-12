Барселона продала Уотфорду бывшего одноклубника Коваленко
19:21 - Читати українською
Каталонцы лишаются ненужных игроков. Одним из таких был Рэй Манай.
25-летний форвард перебрался из Барселоны в Уотфорд, передает пресс-служба англичан. С "шершнями" он подписал контракт на три года, сумма трансфера неизвестна.
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Манай принадлежал "блаугранас" с января 2020-го, но за первую команду так и не сыграл. Сначала выступал за Барсу Б, а прошлый сезон – в аренде за Специю вместе с Виктором Коваленко. Рэй провел 30 матчей, в которых отличился пятью голами.
Ранее игрок сборной Албании надевал футболки итальянских Кремонезе, Пескари, Пизы, Интера, а также испанских Гранады и Альбасете.
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