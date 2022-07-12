21-річний ірландець перебрався з Бернлі у Вулверхемптон, інформує пресслужба клубу. У таборі "вовків" він конкуруватиме з Максом Кілманом, оборонцем з українським паспортом.

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Коллінз, який став першим літнім новачком у команді Бруно Лаже, підписав контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на один. Натан вже пройшов медогляд та вирушив до нових одноклубників в Аліканте.

Бернлі заробив на трансфері 20 мільйонів фунтів. У минулому сезоні Натан Коллінз провів за "бордових" 19 матчів в АПЛ, але не допоміг команді врятуватись від вильоту в Чемпіоншип.

Зауважимо, молодий оборонець протягом останнього року стабільно отримує виклик у збірну Ірландії. У червні він провів два поєдинки (0:1, 1:1) проти України в Лізі націй, відзначившись голом у другому.

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