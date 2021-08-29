25-річний форвард перебрався до табору "вовків", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Хі Чхан орендований Вулвз до кінця сезону з опцією викупу. На Молінью він виступатиме під 26-м номером. Вихованець корейського Похана не зміг проявити себе в складі РБ Лейпциг. Хі Чхан був покликаний замінити Тімо Вернера. Проте, за рік в Саксонії нападник забив лише 3 м'ячі в усіх турнірах (29 матчів).

До слова, Вулверхемптон офіційно презентував Хван Хі Чхана на домашній арені перед поєдинком 3-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

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