Арсенал наконец избавится от экс-вингера Шахтера, который не смог сыграть на Эмирейтс.

Бразильский легионер лондонского клуба Виллиан в ближайшее время окажется на родине, сообщает Фабрицио Романо.

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По информации источника, шестидневные переговоры с Коринтиансом завершились успешно. В понедельник Виллиан прилетит в Бразилию для завершения перехода и подписания контракта с клубом, где делал первые шаги в футболе. Арсенал отпускает своего игрока бесплатно, чтобы сэкономить на его зарплате.

В прошлом сезоне Виллиан сыграл 37 матчей за Арсенал, в которых забил один мяч и отдал семь голевых передач. Досрочное прекращение сотрудничества позволит лондонцам сэкономить 20 млн фунтов. Именно такую ​​сумму бразилец должен был получить за два сезона, в течение которых был бы действующим его контракт.

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