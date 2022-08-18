Новым клубом 23-летнего игрока сборной Португалии стал Вулверхэмптон. Нуньеш подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один сезон, сообщает пресс-служба "волков".

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Вулверхэмптон отметил, что этот трансфер стал рекордным для клуба, но не назвал сумму. По информации Фабрицио Романо, лиссабонский Спортинг получит за своего футболиста 45 миллионов евро. Сумма может возрасти еще на 5 млн благодаря бонусам.

Отметим, что в прошлом сезоне Матеуш Нуньеш провел 50 матчей на клубном уровне, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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